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В Екатеринбурге в течение августа подорожал бензин АИ-95
19 сентябрь 2017 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Бензин АИ-95 в Екатеринбурге в августе 2017 года подорожал на 0,13% по сравнению с июлем 2017 года, сообщается в отчете УФАС России по Свердловской области.
В августе 2017 года стоимость бензина АИ-95 в Екатеринбурге составила 38,86 руб. за литр. За месяц не изменилась цена на АИ-92 (36,28 руб.). Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,49% — до 38,65 руб.
В Нижнем Тагиле подорожали все виды топлива. Стоимость бензина АИ-95 в августе составила 39,07 руб. (+0,31 руб.), АИ-92 — 36,54 руб. (+0,11%) и ДТ — 38,17 руб. (+0,05%).
Ранее в региональном УФАС сообщили, что в январе-июле 2017 года стоимость бензина АИ-95 в Свердловской области выросла на 3%.
В августе 2017 года стоимость бензина АИ-95 в Екатеринбурге составила 38,86 руб. за литр. За месяц не изменилась цена на АИ-92 (36,28 руб.). Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,49% — до 38,65 руб.
В Нижнем Тагиле подорожали все виды топлива. Стоимость бензина АИ-95 в августе составила 39,07 руб. (+0,31 руб.), АИ-92 — 36,54 руб. (+0,11%) и ДТ — 38,17 руб. (+0,05%).
Ранее в региональном УФАС сообщили, что в январе-июле 2017 года стоимость бензина АИ-95 в Свердловской области выросла на 3%.
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