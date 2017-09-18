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Toyota отзывает из России автомобили модели Hilux из-за проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 18.09.2017. Компания «Тойота Мотор», являющаяся официальным представителем Toyota на российском рынке, объявила об отзыве партии автомобилей модели Hilux из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Отзыву подлежат 323 автомобиля, реализованных с декабря 2010 года по декабрь 2011 года.



Причиной являются газогенераторы водительских подушек безопасности, не соответствующие спецификации. Существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности во время аварии.



Уполномоченные представители изготовителя Toyota проинформируют владельцев автомобилей Toyota Hilux, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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