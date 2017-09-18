Свердловские дольщики: лимит ожидания исчерпан

В Екатеринбурге на площади Труда 16 сентября 2017 года прошел масштабный митинг дольщиков и пайщиков свердловских долгостроев. В нем приняли участие, по официальным данным, более 5 тыс. человек, среди которых были представители проблемных объектов Екатеринбурга, Березовского, Каменска-Уральского, Арамиля, Первоуральска, Камышлова. Граждане требовали завершения возведения их жилья, возбуждения уголовных дел в отношении руководителей недобросовестных застройщиков и личной встречи с губернатором региона.Представители каждого их недостроенных объектов рассказали с трибуны о своих проблемах. Выступающие отметили, что обещания помощи от властей они слышат регулярно, однако на деле ситуация в большинстве случаев практически не меняется годами.В частности, в ЖК «Кольцовский дворик» своего жилья несколько лет ждут порядка 400 человек.«В ЖК «Кольцовский дворик» из пяти домов к настоящему моменту не построен ни один. Власти нам говорят, что есть инвестор, а инвестор — что будет строить, если будет земля. Но ее нет: участок формируется уже много месяцев. Между тем в России дома достраиваются за год, и только в нашей области нет денег ни на что. Однако стадион к Чемпионату мира мы строим. Зачем он нам, если жить негде? Зачем он, если мы перегородим Кольцовский тракт, и никто не проедет к стадиону? Я не угрожаю — я гарантирую. За четыре года мы прошли все инстанции — не смогли попасть только к губернатору. И сегодня хотели бы прилюдно вручить ему свое обращение», — рассказал дольщик Сергей Нежданов.Участники инициативной группы ЖК «Кольцовский» пообещали объявить бессрочную голодовку, если работы на их объекте не возобновятся в ближайшие дни.Представители ЖК «Новый Уктус», где без квартир остались 190 человек, потребовали от прокуратуры призвать к ответу руководителей ООО «Уралэнергостройкомплекс» и жилищно-строительного кооператива, ответственных за нецелевое расходование средств пайщиков.«Мы должны были заехать в свои квартиры еще в 2015 году. Однако застройщик «Уралэнергостройкомплекс» дом не только не возвел, но и «заморозил» стройку более чем на год, кивая на пресловутый экономический кризис. Между тем департамент Госстройнадзора, проведя проверку по нашим многочисленным обращениям, установил, что расходование наших средств в размере более 230 млн руб. не подтверждено документами. Почти 24 млн ушли на другие стройки и приобретение иных земельных участков. При этом УЭСК цинично обвиняет пайщиков в остановке стройки: якобы протестные акции помешали продажам квартир», — сообщила пайщица Марина Румянцева.О своих проблемах рассказали и другие граждане, пострадавшие от деятельности недобросовестных застройщиков. В частности, с требованием восстановить их права выступили покупатели квартир в домах на землях для индивидуального жилищного строительства, незаконно возведенных Владимиром Воробьевым и подлежащих сносу. Кроме того, жители Камышлова сообщили о массовых «двойных продажах» квартир в ипотеку.«В Камышлове застройщик вместе со Сбербанком продавали одну и ту же квартиру несколько раз. В результате, когда подходили сроки получать жилье, выяснялось, что у него несколько хозяев. Причем каждого из них финансировал Сбербанк, якобы не зная, что ипотечные кредиты, где в договоре указывается номер квартиры, необходимо регистрировать. Понятно, что люди, оставшиеся без жилья, отказываются выплачивать за него деньги. Но суды интересует только то, чья подпись стоит в договоре кредитования. Мы добились возбуждения уголовного дела, но уже 2,5 года ситуация не разрешается, виновные не наказаны», — рассказал один из участников акции.В ходе митинга перед гражданами выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона пояснил, что для каждого из 18 проблемных объектов нужно создать собственный алгоритм выхода из ситуации, поэтому ответить сразу на все вопросы граждан он не может. Тем не менее, пострадавшие дольщики и пайщики требовали выслушать их всех здесь и сейчас. В результате губернатор пообещал, что в течение семи дней все инициативные группы примет координационный совет.После ухода представителей региональных властей к участникам акции обратилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она призвала пострадавших граждан не переходить к экстремальным формам протеста и ждать, когда власти совместно со строительными компаниями найдут решения их проблем.«В этом году сдаются 7 объектов из очень тяжелых. Надеюсь, что минстрой станет хорошим посредником между застройщиками и новыми инвесторами, и остальные дома тоже будут достроены. Призываю всех к слаженной совместной работе. От того, что мы кричим, голодаем, дело не движется», — сказала Татьяна Мерзлякова.Впрочем, митингующие скептически отнеслись к этим тезисам. По их словам, только протестные акции заставляют чиновников и надзорные органы обратить внимание на их требования. Поэтому отказываться от своих намерений проводить митинги и в дальнейшем, представители долгостроев не планируют.