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Россия восстановила авиасообщение с Ираком после 13 лет перерыва

18 сентябрь 2017 (13:08)

Авиасообщение между Россией и Ираком восстановилось после 13-летнего перерыва. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщило посольство Ирака в России, на борту самолета находилась делегация иракского министра транспорта Казема Хамами.

Ранее сообщалось, что российская и иракская стороны обсуждают возобновление авиасообщения.

Напомним, Россия ввела запрет на авиасообщение с Ираком в 2004 году из-за обострения обстановки в регионе и сомнений в безопасности полетов.

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