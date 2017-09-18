Дайджест
Россия восстановила авиасообщение с Ираком после 13 лет перерыва
18 сентябрь 2017 (13:08)
Авиасообщение между Россией и Ираком восстановилось после 13-летнего перерыва. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как сообщило посольство Ирака в России, на борту самолета находилась делегация иракского министра транспорта Казема Хамами.
Ранее сообщалось, что российская и иракская стороны обсуждают возобновление авиасообщения.
Напомним, Россия ввела запрет на авиасообщение с Ираком в 2004 году из-за обострения обстановки в регионе и сомнений в безопасности полетов.
Как сообщило посольство Ирака в России, на борту самолета находилась делегация иракского министра транспорта Казема Хамами.
Ранее сообщалось, что российская и иракская стороны обсуждают возобновление авиасообщения.
Напомним, Россия ввела запрет на авиасообщение с Ираком в 2004 году из-за обострения обстановки в регионе и сомнений в безопасности полетов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Авиасообщение между Россией и Таджикистаном будет обсуждаться на саммите в Бишкеке
- Министр авиации Египта ожидает возобновления авиасообщения с РФ в 2016 году
- Выявленные недостатки безопасности в аэропортах Египта вновь отсрочили возобновление авиасообщения
- Россия и Грузия восстановят регулярное авиасообщение
- Авиасообщение между Россией и Грузией восстановлено на период с 24 мая по 9 июня
Loading...