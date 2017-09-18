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Россия восстановила авиасообщение с Ираком после 13 лет перерыва

Авиасообщение между Россией и Ираком восстановилось после 13-летнего перерыва. Об этом сообщает РИА «Новости».



Как сообщило посольство Ирака в России, на борту самолета находилась делегация иракского министра транспорта Казема Хамами.



Ранее сообщалось, что российская и иракская стороны обсуждают возобновление авиасообщения.



Напомним, Россия ввела запрет на авиасообщение с Ираком в 2004 году из-за обострения обстановки в регионе и сомнений в безопасности полетов.

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