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Администрацию Нижнего Тагила заставили через суд очистить город от несанкционированных свалок
18 сентябрь 2017 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Администрация Нижнего Тагила очистила город от несанкционированных свалок после того, как ее обязал это сделать суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Незаконные свалки бытовых отходов были найдены сотрудниками Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры. Заниматься свалками, как уточняют в ведомстве, должны местные власти.
После проверки в Ленинский районный суд Нижнего Тагила были поданы исковые заявления к администрации города о возложении обязанности по уборке незаконных свалок. К настоящему времени мусор с участков убран.
По данным министерства ресурсов и экологии Свердловской области, в регионе насчитывается около 400 несанкционированных свалок.
Незаконные свалки бытовых отходов были найдены сотрудниками Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры. Заниматься свалками, как уточняют в ведомстве, должны местные власти.
После проверки в Ленинский районный суд Нижнего Тагила были поданы исковые заявления к администрации города о возложении обязанности по уборке незаконных свалок. К настоящему времени мусор с участков убран.
По данным министерства ресурсов и экологии Свердловской области, в регионе насчитывается около 400 несанкционированных свалок.
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