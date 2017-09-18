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Администрацию Нижнего Тагила заставили через суд очистить город от несанкционированных свалок

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Администрация Нижнего Тагила очистила город от несанкционированных свалок после того, как ее обязал это сделать суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Незаконные свалки бытовых отходов были найдены сотрудниками Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры. Заниматься свалками, как уточняют в ведомстве, должны местные власти.



После проверки в Ленинский районный суд Нижнего Тагила были поданы исковые заявления к администрации города о возложении обязанности по уборке незаконных свалок. К настоящему времени мусор с участков убран.



По данным министерства ресурсов и экологии Свердловской области, в регионе насчитывается около 400 несанкционированных свалок.

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