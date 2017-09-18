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Администрацию Нижнего Тагила заставили через суд очистить город от несанкционированных свалок

18 сентябрь 2017 (09:42)

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Администрация Нижнего Тагила очистила город от несанкционированных свалок после того, как ее обязал это сделать суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Незаконные свалки бытовых отходов были найдены сотрудниками Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры. Заниматься свалками, как уточняют в ведомстве, должны местные власти.

После проверки в Ленинский районный суд Нижнего Тагила были поданы исковые заявления к администрации города о возложении обязанности по уборке незаконных свалок. К настоящему времени мусор с участков убран.

По данным министерства ресурсов и экологии Свердловской области, в регионе насчитывается около 400 несанкционированных свалок.

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