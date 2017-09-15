В I полугодии объем перевозок в муниципальном транспорте Екатеринбурга сократился на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. В I полугодии 2017 года общественный транспорт Екатеринбурга перевез 162,4 млн пассажиров. Как следует из мониторинга городской администрации социально-экономического развития, за год показатель вырос на 0,5%.При этом объем перевозки пассажиров в частном общественном транспорте увеличился на 5,9% в годовом выражении, а в муниципальном — сократился на 4,6%. В частности, в автобусах количество перевезенных пассажиров снизилось на 8,4%, в троллейбусах — на 5,2%, в трамваях — на 4,1%, в метро — на 2,1%.«Снижение доли перевозки пассажиров муниципальным транспортом в общем объеме перевозки транспортом общего пользования вызвано перераспределением пассажиропотока в пользу коммерческого транспорта», — заключают аналитики администрации города.Согласно прогнозу социально-экономического развития Екатеринбурга, по итогам 2017 года объем перевозок пассажиров в муниципальном общественном транспорте города должен вырасти на 0,3%, до 328 млн пассажиров, а в частном — остаться на уровне прошлогоднего показателя — 130 млн пассажиров.