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Александр Овечкин не поедет на Олимпийские игры 2018 года

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил разочарование тем фактом, что лига не отпустила хоккеистов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».



«Я вижу новости этой недели, и я очень разочарован тем, что МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и всех игроков НХЛ в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Это касается не только меня, но и всех игроков НХЛ, которые хотят играть и имеют шанс выиграть золото для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде», — сказал спортсмен.

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