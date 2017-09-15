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Александр Овечкин не поедет на Олимпийские игры 2018 года

15 сентябрь 2017 (16:35)

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил разочарование тем фактом, что лига не отпустила хоккеистов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Я вижу новости этой недели, и я очень разочарован тем, что МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и всех игроков НХЛ в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Это касается не только меня, но и всех игроков НХЛ, которые хотят играть и имеют шанс выиграть золото для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде», — сказал спортсмен.

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