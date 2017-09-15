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По итогам первых восьми месяцев дефицит бюджета РФ составил 405,66 млрд рублей
15 сентябрь 2017 (16:23)
УрБК, Москва, 15.09.2017. Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 405,66 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального Казначейства РФ.
Доходы бюджета составили 9,607 трлн руб., расходы — 10,013 трлн руб.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что дефицит бюджета РФ составит в 2017 году 2,1% ВВП.
Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июль 2017 года, по оценке Минфина, составил 423,7 млрд руб. или 0,8% ВВП.
Доходы бюджета составили 9,607 трлн руб., расходы — 10,013 трлн руб.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что дефицит бюджета РФ составит в 2017 году 2,1% ВВП.
Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июль 2017 года, по оценке Минфина, составил 423,7 млрд руб. или 0,8% ВВП.
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