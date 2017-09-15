Новости дня
«Уральские авиалинии» возобновляют рейс из Екатеринбурга в Якутск
15 сентябрь 2017 (16:02)
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы по направлению Екатеринбург — Якутск — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Регулярные рейсы будут выполняться с 19 октября 2017 года по 22 марта 2018 года по средам в Якутск, а по четвергам из Якутска. Также для пассажиров действует предложение — цена от 13,05 тыс. руб. за билет в одну сторону.
«Рейс удобен как для туристов, так и для пассажиров, совершающих бизнес-поездки. Прибывшие в Екатеринбург обязательно найдут, что посмотреть на Урале: граница Европа-Азия, Храм-на-Крови, Ганина Яма, многочисленные музеи и множество памятников природы. Крупный город Якутск не уступает Екатеринбургу по количеству интересных достопримечательностей. Чудесные парки и природа Якутии не оставят равнодушными ни одного человека. Можно заглянуть в Музей мамонта, Дом Кушнарева, Международный центр Хомуса и множество других мест», — говорится в сообщении.
По прибытию в Екатеринбург пассажиры могут воспользоваться удобными стыковками в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья. Билеты на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, по звонку в call-центр, а также в авиакассах.
Регулярные рейсы будут выполняться с 19 октября 2017 года по 22 марта 2018 года по средам в Якутск, а по четвергам из Якутска. Также для пассажиров действует предложение — цена от 13,05 тыс. руб. за билет в одну сторону.
«Рейс удобен как для туристов, так и для пассажиров, совершающих бизнес-поездки. Прибывшие в Екатеринбург обязательно найдут, что посмотреть на Урале: граница Европа-Азия, Храм-на-Крови, Ганина Яма, многочисленные музеи и множество памятников природы. Крупный город Якутск не уступает Екатеринбургу по количеству интересных достопримечательностей. Чудесные парки и природа Якутии не оставят равнодушными ни одного человека. Можно заглянуть в Музей мамонта, Дом Кушнарева, Международный центр Хомуса и множество других мест», — говорится в сообщении.
По прибытию в Екатеринбург пассажиры могут воспользоваться удобными стыковками в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья. Билеты на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, по звонку в call-центр, а также в авиакассах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» вводят новые рейсы в Сочи и Симферополь
- «Уральские авиалинии» возобновляют рейс «Улан-Удэ — Москва»
- «Уральские авиалинии» открывают перелеты по направлению Санкт-Петербург — Кутаиси
- «Уральские авиалинии» с началом летнего сезона возобновляют рейсы в Якутск
- «Уральские авиалинии» выполнили первый рейс по маршруту Кемерово — Санкт-Петербург
Loading...