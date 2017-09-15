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«Уральские авиалинии» возобновляют рейс из Екатеринбурга в Якутск

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы по направлению Екатеринбург — Якутск — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Регулярные рейсы будут выполняться с 19 октября 2017 года по 22 марта 2018 года по средам в Якутск, а по четвергам из Якутска. Также для пассажиров действует предложение — цена от 13,05 тыс. руб. за билет в одну сторону.



«Рейс удобен как для туристов, так и для пассажиров, совершающих бизнес-поездки. Прибывшие в Екатеринбург обязательно найдут, что посмотреть на Урале: граница Европа-Азия, Храм-на-Крови, Ганина Яма, многочисленные музеи и множество памятников природы. Крупный город Якутск не уступает Екатеринбургу по количеству интересных достопримечательностей. Чудесные парки и природа Якутии не оставят равнодушными ни одного человека. Можно заглянуть в Музей мамонта, Дом Кушнарева, Международный центр Хомуса и множество других мест», — говорится в сообщении.



По прибытию в Екатеринбург пассажиры могут воспользоваться удобными стыковками в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья. Билеты на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, по звонку в call-центр, а также в авиакассах.

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