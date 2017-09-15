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Программа переселения из аварийного жилья в Свердловской области выполнена на 97,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. В Свердловской области программа переселения из аварийного жилья выполнена на 97,8%. Об этом сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ.



В Уральском федеральном округе также не выполнена программа в ЯНАО — 96,9%. В Курганской, Тюменской, Челябинской областях и ХМАО показатель составляет 100%.



Отметим, что реализация программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которое было включено в перечень до 1 января 2012 года, должна была завершиться 1 сентября 2017 года. В Свердловской области за пять лет в новые дома должны были переехать свыше 14 тыс. свердловчан из почти 1,5 тыс. домов.

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