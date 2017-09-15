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СКБ-банк вошел в число ведущих банков Урало-Западносибирского региона
15 сентябрь 2017 (13:01)
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. СКБ-банк занял третье место в рейтинге ведущих банков Урало-Западносибирского региона по итогам I полугодия 2017 года по размеру активов (132 727 млн руб.) и собственного капитала (15 663 млн руб.). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Рейтинг был составлен аналитическим центром «Эксперт».
Объемы потребительского кредитования на 1 августа 2017 года достигли 69 077 млн руб., что обеспечило банку первое место по данному показателю среди банков Среднего Урала.
Согласно исследованию, в первом квартале текущего года СКБ-банк активно занимается кредитованием как физических, так и юридических лиц. По объемам кредитования физических лиц банк на отчетную дату показывает отличный результат — 75 462 млн руб. (второе место в регионе), а портфель кредитов юридическим лицам составляет 18 637 млн руб.
Рейтинг был составлен аналитическим центром «Эксперт».
Объемы потребительского кредитования на 1 августа 2017 года достигли 69 077 млн руб., что обеспечило банку первое место по данному показателю среди банков Среднего Урала.
Согласно исследованию, в первом квартале текущего года СКБ-банк активно занимается кредитованием как физических, так и юридических лиц. По объемам кредитования физических лиц банк на отчетную дату показывает отличный результат — 75 462 млн руб. (второе место в регионе), а портфель кредитов юридическим лицам составляет 18 637 млн руб.
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