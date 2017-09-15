Новости дня

СКБ-банк вошел в число ведущих банков Урало-Западносибирского региона

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. СКБ-банк занял третье место в рейтинге ведущих банков Урало-Западносибирского региона по итогам I полугодия 2017 года по размеру активов (132 727 млн руб.) и собственного капитала (15 663 млн руб.). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Рейтинг был составлен аналитическим центром «Эксперт».



Объемы потребительского кредитования на 1 августа 2017 года достигли 69 077 млн руб., что обеспечило банку первое место по данному показателю среди банков Среднего Урала.



Согласно исследованию, в первом квартале текущего года СКБ-банк активно занимается кредитованием как физических, так и юридических лиц. По объемам кредитования физических лиц банк на отчетную дату показывает отличный результат — 75 462 млн руб. (второе место в регионе), а портфель кредитов юридическим лицам составляет 18 637 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: