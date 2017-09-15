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Власти Качканара не выплачивали долги по муниципальным контрактам в размере 21 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. В Качканаре прокуратура выявила несвоевременное исполнение обязательств по муниципальным контрактам со стороны МУ «Управление городского хозяйства».



В ходе надзорных мероприятий установлено, что в сентябре 2016 года между муниципальным учреждением и ООО «Уралинвестстрой», относящимся к числу микропредприятий, заключен контракт на выполнение работ по реконструкции участка автодороги по улице Свердлова в Качканаре. Цена муниципального контракта составила свыше 21,6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По договору оплата работ, фактически выполненных подрядчиком, производится заказчиком в течение 30 банковских дней с момента акцепта счета.



Работы ООО «Уралинвестстрой» выполнило в полном объеме. Окончательно акты приемки подписаны заказчиком в ноябре 2016 года. Однако муниципальное учреждение выплатило фирме 1,6 млн руб.



Таким образом, задолженность «Управления городского хозяйства» перед ООО «Уралинвестстрой» на момент проверки составила свыше 19,3 млн рублей.



Кроме того, Арбитражным судом Свердловской области в апреле 2017 года утверждено мировое соглашение, согласно которому МУ обязуется выплатить фирме до 15 мая 2017 года не только сумму основного долга, но и договорную неустойку в размере 270 тыс. руб., 62,8 тыс. руб. — госпошлину, 30 тыс. руб. — расходы по оплате представителя.



«Вышеуказанное свидетельствует, что несвоевременное исполнение Управлением городского хозяйства взятых на себя в рамках муниципальных контрактов обязательств повлекло применение штрафных санкций и дополнительные расходы бюджета Качканарского городского округа на общую сумму свыше 300 тыс. руб.», — отмечают в надзорном ведомстве.



Также установлено, что муниципальное учреждение заключило муниципальные контракты еще с 18 представителями малого и среднего бизнеса, которыми в установленный срок контрактные обязательства выполнены. Вместе с тем расчет с хозяйствующими субъектами не произведен. Долг перед остальными организациями составил свыше 2 млн руб.



В целях устранения нарушений закона прокуратура в адрес руководителя муниципального учреждения внесла представление с требованием устранить нарушения прав субъектов малого и среднего предпринимательства.



В результате вмешательства прокуратуры в сентябре 2017 года произведен полный расчет с субъектами предпринимательской деятельности на сумму свыше 21 млн рублей.

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