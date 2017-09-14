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Президент РФ встретится с губернаторами, победившими на выборах 10 сентября

УрБК, Москва, 14.09.2017. Президент РФ Владимир Путин встретится с губернаторами, победившими на выборах 10 сентября. Об этом сообщают «Известия».



На встрече, которая по данным издания, может состояться 20-21 сентября, будет присутствовать и избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который набрал 62% голосов, что позволило провести выборы в один тур.



По данным избирательной комиссии Свердловской области, среди крупнейших городов региона, где зафиксирован наибольший уровень поддержки Евгения Куйвашева, оказался Первоуральск.



На выборы в муниципалитете пришло 47,8% избирателей, что превышает почти на 10% среднюю явку по области (38%). За губернатора проголосовала 41 тыс. избирателей, за кандидатуру Евгения Куйвашева — почти 71%. Такой показатель стал самым высоким среди крупных городов области, на 9% выше среднего.

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