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В Екатеринбурге энергетики обвинили ГИБДД в препятствовании ремонту тепломагистрали на ул. Фурманова

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Необоснованные требования областной ГИБДД могут привести к технологическим нарушениям при завершении реконструкции тепломагистрали М-24 по ул. Фурманова. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).



«Специалисты ЕТК завершают перекладку тепломагистрали по ул. Фурманова на участке от ул. Серова до ул. Московской. На объекте энергетики меняют трубопровод диаметром 500 мм протяженностью 730 м. Сроки проведения работ с 11 июля по 7 октября 2017 года согласованы с администрацией Екатеринбурга, подрядной организацией ООО СК «ТЭКВУР» разработан график проведения работ и поставки необходимых материалов», — говорится в сообщении.



Между тем 7 сентября 2017 года Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области выписало предписание АО «ЕТК» с требованием до 20 сентября освободить две полосы для движения транспортных средств, убрать механизмы, строительную технику и материалы необходимые для производства работ. Свои требования Госавтоинспекция объясняет необоснованной продолжительностью и протяженностью участка проведения работ по реконструкции тепломагистрали.



«Подрядная организация активно ведет работы по подготовке магистрали к зимней циркуляции. Все работы проводятся в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и техническими регламентами. Выполнение необоснованного требования областного ГИБДД может привести к серьезным технологическим нарушениям, невозможности проведения работ по завершению монтажа тепловых камер, теплоизоляции трубопроводов и закрытию лотков, и как следствие может повлиять на надежность данного участка тепловой сети в предстоящем отопительном периоде, а также увеличить сроки проведения работ», — рассказали в пресс-службе ЕТК.



Энергетики сообщают, что готовы пойти навстречу Госавтоинспекции и автомобилистам города и ускорить работы по завершению реконструкции тепломагистрали к 30 сентября, освободить две полосы для движения транспортных средств и завершить в установленные сроки благоустройство территории.

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