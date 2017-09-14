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В Свердловской области уничтожили более 100 кг яблок неустановленного происхождения

14 сентябрь 2017 (17:11)

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило нарушение на территории продовольственной базы в Серове на ул. Кирова, 49. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе рейда выявлено нарушение запрета ввоза в РФ сельскохозяйственной продукции — яблок свежих неустановленного происхождения в количестве 108,3 кг. На данную партию продукции не предоставлены сопроводительные документы, отсутствуют маркировка или этикетки», — говорится в сообщении.

Запрещенная к ввозу в России продукция изъята и уничтожена в соответствии с законодательством РФ на полигоне ТБО возле города Верх-Нейвинский путем денатурирования (смешивания с землей).

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