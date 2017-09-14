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НБКИ: В Свердловской области доля заемщиков с тремя и более кредитами составляет 7,9%
14 сентябрь 2017 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. По итогам первых шести месяцев 2017 года количество заемщиков Свердловской области, имеющих три и более действующих розничных кредита, составило 7,9%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего по России в I полугодии 2017 года доля заемщиков, имеющих три и более одновременно действующих кредита, составила 8,14%, снизившись на 0,22% по сравнению с 2016 годом (8,36%).
Среди регионов-лидеров по размеру доли заемщиков с тремя и более действующими кредитами в портфеле розничных кредитов — Ханты-Мансийский АО — 9,5%, Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) — 9,1%, а также Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область — по 9%.
«В последние годы многие кредиторы планомерно повышали эффективность собственных процедур управления рисками на всех этапах взаимодействия с заемщиками. Сокращение количества заемщиков с тремя и более действующими кредитами — пример более взвешенного подхода кредиторов к работе с заемщиками, который позволяет существенно снижать их текущую долговую нагрузку», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Всего по России в I полугодии 2017 года доля заемщиков, имеющих три и более одновременно действующих кредита, составила 8,14%, снизившись на 0,22% по сравнению с 2016 годом (8,36%).
Среди регионов-лидеров по размеру доли заемщиков с тремя и более действующими кредитами в портфеле розничных кредитов — Ханты-Мансийский АО — 9,5%, Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) — 9,1%, а также Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область — по 9%.
«В последние годы многие кредиторы планомерно повышали эффективность собственных процедур управления рисками на всех этапах взаимодействия с заемщиками. Сокращение количества заемщиков с тремя и более действующими кредитами — пример более взвешенного подхода кредиторов к работе с заемщиками, который позволяет существенно снижать их текущую долговую нагрузку», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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