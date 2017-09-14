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Официальный курс долл. США вырос на 10 коп., евро снизился на 40 коп.

14 сентябрь 2017 (15:01)

УрБК, Москва, 14.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября. Курс долл. США вырос на 10,27 коп., до 57,77 руб., курс евро снизился на 40,27 коп., до 68,69 руб.

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