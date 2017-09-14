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Прибыль российских банков за восемь месяцев составила 997 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.09.2017. За восемь месяцев текущего года российские банки заработали прибыль в 997 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на форуме ассоциации банков «Россия».



Активы банковского сектора за отчетный период выросли на 4,5%, кредиты экономике — на 3,5%. Кредитование населения, по словам Эльвиры Набиуллиной, увеличилось за январь-август на 7%, вклады населения — на 5%, почти до 25 трлн руб.



Глава регулятора сообщила также, что до конца года ЦБ проведет оценку рисков и качества капитала крупнейших банков, с активами свыше 500 млрд руб. По итогам стресс-тестов крупнейших банков ЦБ может индивидуально повысить требования к достаточности капитала.



Все остальные банки пройдут стресс-тестирование в 2018 году, сообщила Эльвира Набиуллина.

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