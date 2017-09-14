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ФАС возбудила дело по факту рекламы запрещенных услуг на борту муниципального автобуса в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Свердловское УФАС России возбудило дело по факту нарушения законодательства в рекламе массажного салона MEN*S VIP CLAB, распространяемой в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В управление поступило заявление гражданина о распространении в Екатеринбурге на борту автобуса (маршрут №95) рекламы следующего содержания: «MEN*S VIP CLAB 38-444-38 ул. 8 Марта, 173». В рекламе присутствует изображение лица девушки с ажурной повязкой на глазах.



В рамках взаимодействия УМВД России по Екатеринбургу и Свердловского УФАС установлено, что в указанном салоне проведена «проверочная закупка». По ее результатам в отношении «массажистки» данного салона составлен административный протокол по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Суд признал гражданку виновной в совершении правонарушения, посягающего на общественную нравственность, назначив ей наказание в виде административного штрафа.



Между тем, согласно пункту 1 статьи 7 ФЗ «О рекламе», не допускается реклама товаров и услуг, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации. Ответственность за нарушение данных требований несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.



В связи с тем, что реклама массажного салона MEN*S VIP CLAB распространялась на борту муниципального пассажирского автобуса, предполагаемым рекламораспространителем является ЕМУП МОАП. Рекламодатель в настоящее время не установлен.

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