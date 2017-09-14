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В Свердловской области насчитывается 140 автомобилей класса «люкс»

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Свердловская область заняла второе место среди нестоличных регионов по количество автомобилей класса «люкс». Об этом сообщает «Автостат».



По данным аналитиков, в области насчитывается 140 автомобилей сегмента Luxury.



Всего по состоянию на 1 июля 2017 года в России насчитывается 10,5 тыс. подобных машин. Это соответствует всего лишь 0,025% от всего парка легковых машин в стране.



Более половины всех люксовых автомобилей в России состоят на учете в Москве (5,9 тыс. шт.). Другие субъекты России отстают от столицы с большим отрывом. Так, в Санкт-Петербурге зарегистрировано порядка 1 тыс. таких машин, в Подмосковье — чуть более 900 единиц. Из нестоличных регионов по объему парка автомобилей сегмента Luxury лидирует Краснодарский край (290 шт.).



Из этого объема наибольшая доля (около 35%) приходится на марку Bentley, автомобили которой зарегистрированы в количестве 3,6 тыс. единиц. Далее следует Mercedes-Maybach с показателем 2,1 тыс. экземпляров, что равносильно доле в 20%. Практически одинаковые показатели имеют Maserati и Rolls-Royce (по 1,1 тыс. шт.), доля каждого из которых чуть превышает 10%.



Среди тех люксовых брендов, которые официально осуществляют продажи автомобилей на российском рынке, стоит отметить еще Ferrari (712 шт.), Aston Martin (411 шт.) и Lamborghini (252 шт.). Кроме них, в парке присутствуют и такие экзотические для нашей страны марки, как Buick, MG, Lotus, Bugatti.

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