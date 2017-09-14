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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в августе выросла в 1,9 раза
14 сентябрь 2017 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. На 1 сентября 2017 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области составила 3 млн 719 тыс. руб., что в 1,9 раза выше уровня предыдущего месяца. Об этом сообщает Свердловскстат.
Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составляет 265 человек. Все они заняты в сфере «Производство пара и горячей (тепловой энергии) котельными».
Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составляет 265 человек. Все они заняты в сфере «Производство пара и горячей (тепловой энергии) котельными».
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