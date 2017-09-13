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Официальный курс долл. США вырос на 40 коп., евро — на 55 коп.
13 сентябрь 2017 (15:24)
УрБК, Москва, 13.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября. Курс долл. США вырос на 40 коп., до 57,67 руб., курс евро — на 55 коп., до 69,10 руб.
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