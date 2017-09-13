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S&P повысило прогноз по рейтингу УБРиР до «стабильного»

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило прогноз по рейтингу Уральского банка реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») до «стабильного». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Пересмотр прогноза по рейтингу был вызван улучшением финансовых показателей банка, главным образом, по розничному портфелю, и стабильным результатом корпоративного портфеля. Аналитики S&P ожидают, что в ближайший год характеристики кредитоспособности банка существенно не изменятся благодаря стабильным показателям качества активов и капитализации.



«Динамика наших финансовых показателей подтверждает правильность выбранной «Стратегии-2020». Благодаря проделанной работе мы видим систематическое улучшение базы активов за счет качественного формирования кредитного портфеля», — подчеркнул президент УБРиР Антон Соловьев.



Активы банка, по данным на 1 июля 2017 года, составили 396 млрд руб. Наибольшую долю в их структуре занимает портфель ценных бумаг, в частности, облигации федерального займа, объем которых за полгода увеличился в пять раз — до 64,7 млрд руб. Кредитный портфель юридических лиц на отчетную дату составил 116 млрд руб. Пассивы УБРиР приросли до отметки 378,9 млрд руб., в основном благодаря росту депозитного портфеля. Так, вклады физических лиц увеличились на 3,7% до 174 млрд руб.



Кроме того, УБРиР удалось существенно изменить структуру дохода. Если в прошлом году основу прибыли составлял доход, полученный от операций с валютой, то в этом году благодаря выдаче кредитов как частным, так и корпоративным клиентам, доля чистой процентной прибыли увеличилась на 55% до 2,4 млрд руб. Кроме того, за счет увеличения числа юридических лиц, которые активно открывали в УБРиР расчетные счета, банк нарастил комиссионный доход. В I полугодии 2017 года прибыль от комиссий составила 1,6 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



При этом объем расходов на формирование резервов по итогам I полугодия 2017 года сократился на 54% до 2,8 млрд руб., в то время как годом ранее этот показатель составлял 6,2 млрд руб. Стоимость риска, то есть отношение резервов к активам, на конец июня 2017 года составила 3,6%, что в два раза меньше значения, установившегося во втором квартале 2016 года. Также в I полугодии 2017 года банк повышал эффективность ключевых бизнес-процессов и одновременно с этим продолжал контролировать расходы, удерживая их на уровне прошлого года. Это, в свою очередь, положительно отразилось на итоговой сумме чистой прибыли, которая составила 0,48 млрд руб. по итогам отчетного периода.

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