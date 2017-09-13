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S&P повысило прогноз по рейтингу УБРиР до «стабильного»
13 сентябрь 2017 (13:58)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило прогноз по рейтингу Уральского банка реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») до «стабильного». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Пересмотр прогноза по рейтингу был вызван улучшением финансовых показателей банка, главным образом, по розничному портфелю, и стабильным результатом корпоративного портфеля. Аналитики S&P ожидают, что в ближайший год характеристики кредитоспособности банка существенно не изменятся благодаря стабильным показателям качества активов и капитализации.
«Динамика наших финансовых показателей подтверждает правильность выбранной «Стратегии-2020». Благодаря проделанной работе мы видим систематическое улучшение базы активов за счет качественного формирования кредитного портфеля», — подчеркнул президент УБРиР Антон Соловьев.
Активы банка, по данным на 1 июля 2017 года, составили 396 млрд руб. Наибольшую долю в их структуре занимает портфель ценных бумаг, в частности, облигации федерального займа, объем которых за полгода увеличился в пять раз — до 64,7 млрд руб. Кредитный портфель юридических лиц на отчетную дату составил 116 млрд руб. Пассивы УБРиР приросли до отметки 378,9 млрд руб., в основном благодаря росту депозитного портфеля. Так, вклады физических лиц увеличились на 3,7% до 174 млрд руб.
Кроме того, УБРиР удалось существенно изменить структуру дохода. Если в прошлом году основу прибыли составлял доход, полученный от операций с валютой, то в этом году благодаря выдаче кредитов как частным, так и корпоративным клиентам, доля чистой процентной прибыли увеличилась на 55% до 2,4 млрд руб. Кроме того, за счет увеличения числа юридических лиц, которые активно открывали в УБРиР расчетные счета, банк нарастил комиссионный доход. В I полугодии 2017 года прибыль от комиссий составила 1,6 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом объем расходов на формирование резервов по итогам I полугодия 2017 года сократился на 54% до 2,8 млрд руб., в то время как годом ранее этот показатель составлял 6,2 млрд руб. Стоимость риска, то есть отношение резервов к активам, на конец июня 2017 года составила 3,6%, что в два раза меньше значения, установившегося во втором квартале 2016 года. Также в I полугодии 2017 года банк повышал эффективность ключевых бизнес-процессов и одновременно с этим продолжал контролировать расходы, удерживая их на уровне прошлого года. Это, в свою очередь, положительно отразилось на итоговой сумме чистой прибыли, которая составила 0,48 млрд руб. по итогам отчетного периода.
Пересмотр прогноза по рейтингу был вызван улучшением финансовых показателей банка, главным образом, по розничному портфелю, и стабильным результатом корпоративного портфеля. Аналитики S&P ожидают, что в ближайший год характеристики кредитоспособности банка существенно не изменятся благодаря стабильным показателям качества активов и капитализации.
«Динамика наших финансовых показателей подтверждает правильность выбранной «Стратегии-2020». Благодаря проделанной работе мы видим систематическое улучшение базы активов за счет качественного формирования кредитного портфеля», — подчеркнул президент УБРиР Антон Соловьев.
Активы банка, по данным на 1 июля 2017 года, составили 396 млрд руб. Наибольшую долю в их структуре занимает портфель ценных бумаг, в частности, облигации федерального займа, объем которых за полгода увеличился в пять раз — до 64,7 млрд руб. Кредитный портфель юридических лиц на отчетную дату составил 116 млрд руб. Пассивы УБРиР приросли до отметки 378,9 млрд руб., в основном благодаря росту депозитного портфеля. Так, вклады физических лиц увеличились на 3,7% до 174 млрд руб.
Кроме того, УБРиР удалось существенно изменить структуру дохода. Если в прошлом году основу прибыли составлял доход, полученный от операций с валютой, то в этом году благодаря выдаче кредитов как частным, так и корпоративным клиентам, доля чистой процентной прибыли увеличилась на 55% до 2,4 млрд руб. Кроме того, за счет увеличения числа юридических лиц, которые активно открывали в УБРиР расчетные счета, банк нарастил комиссионный доход. В I полугодии 2017 года прибыль от комиссий составила 1,6 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом объем расходов на формирование резервов по итогам I полугодия 2017 года сократился на 54% до 2,8 млрд руб., в то время как годом ранее этот показатель составлял 6,2 млрд руб. Стоимость риска, то есть отношение резервов к активам, на конец июня 2017 года составила 3,6%, что в два раза меньше значения, установившегося во втором квартале 2016 года. Также в I полугодии 2017 года банк повышал эффективность ключевых бизнес-процессов и одновременно с этим продолжал контролировать расходы, удерживая их на уровне прошлого года. Это, в свою очередь, положительно отразилось на итоговой сумме чистой прибыли, которая составила 0,48 млрд руб. по итогам отчетного периода.
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