При участии фонда «Общество «Малышева-73» в Екатеринбурге открыты две спортплощадки

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. В Железнодорожном районе Екатеринбурга открылись две новые площадки для занятий воркаутом, построенные благодаря совместной работе двух городских благотворительных фондов — Антона Шипулина и «Общества «Малышева-73».Как сообщили в пресс-службе «Общества «Малышева 73», первой в торжественной обстановке была открыта площадка в парке «Семь ключей», а чуть позже — в небольшом сквере на улице Пехотинцев. Обе площадки были открыты в зеленых зонах района. Несмотря на обилие деревьев и кустарников вокруг территории площадки, при строительстве ни одно дерево не пострадало.Красную ленточку перерезали олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин вместе с учредителем благотворительного фонда «Общества «Малышева 73» «Добрые дела» Игорем Заводовским и представителями администрации района.«Здесь ничего не вырублено. Мне очень нравится этот формат. Видно, что площадка занимает минимальную территорию, в маленьком скверике или парке возле дома, который мы дополняем спортивным сооружением. Мы видим, что через эти парки и вокруг них ходит очень много людей. Уверены, что площадки будут востребованы. Это здорово. Надо делать таких комплексов как можно больше», — рассказал И. Заводовский.А. Шипулин отметил, что именно в таких условиях проходит процесс закаливания характера будущих олимпийских чемпионов. Для поддержки физического здоровья нужно как минимум не проходить мимо подобных спортивных сооружений и совершить несколько упражнений, а как максимум — ходить на занятия ежедневно. Спортсмен постарался на собственном примере показать комфортабельность и универсальность построенных спортсооружений.Напомним, благодаря совместной работе благотворительных фондов Антона Шипулина и «Общества «Малышева-73» в Екатеринбурге уже появились 9 воркаут-площадок, на которых занимаются тысячи детей и взрослых.«Это один из самых простых и понятных способов за относительно небольшие деньги, привлечь достаточно большое количество участников. Мы с фондом Антона Шипулина около двух лет назад искали формат, который будет наиболее актуальным. На мой взгляд, получилось здорово. Мы пробуем разные форматы. Но этот идет очень успешно и легко», — говорит И. Заводовский.После официального открытия в каждом спортивном комплексе профессионалы уличного спорта показали все возможные упражнения и элементы из воркаута, которые можно реализовать на построенных сооружениях.Стоит отметить, что представители фондов проанонсировали открытие еще двух площадок в Екатеринбурге уже на следующей неделе.