Кризис

На Среднем Урале средний долг потенциальных банкротов перед банками превышает 1,7 млн рублей

По итогам I полугодия аналитики насчитали в Свердловской области 25,7 тыс. потенциальных банкротов. Это 1,6% от общего числа заемщиков, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Аналитики относят к потенциальным банкротам граждан, которые попадают под действие закона о банкротстве — имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.



Свердловская область входит в число регионов с самым большим количеством потенциальных банкротов в абсолютном выражении. Больше всего таких заемщиков зафиксировано в столичном регионе — 115 тыс. чел., Санкт-Петербурге и области — более 44 тыс. чел., в Краснодарском крае — 29 тыс. чел.



По данным ОКБ, средняя сумма задолженности потенциального банкрота в Свердловской области составляет 1 млн 741,7 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: