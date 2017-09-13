Кризис
На Среднем Урале средний долг потенциальных банкротов перед банками превышает 1,7 млн рублей
13 сентябрь 2017 (12:50)
По итогам I полугодия аналитики насчитали в Свердловской области 25,7 тыс. потенциальных банкротов. Это 1,6% от общего числа заемщиков, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Аналитики относят к потенциальным банкротам граждан, которые попадают под действие закона о банкротстве — имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.
Свердловская область входит в число регионов с самым большим количеством потенциальных банкротов в абсолютном выражении. Больше всего таких заемщиков зафиксировано в столичном регионе — 115 тыс. чел., Санкт-Петербурге и области — более 44 тыс. чел., в Краснодарском крае — 29 тыс. чел.
По данным ОКБ, средняя сумма задолженности потенциального банкрота в Свердловской области составляет 1 млн 741,7 тыс. руб.
Аналитики относят к потенциальным банкротам граждан, которые попадают под действие закона о банкротстве — имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.
Свердловская область входит в число регионов с самым большим количеством потенциальных банкротов в абсолютном выражении. Больше всего таких заемщиков зафиксировано в столичном регионе — 115 тыс. чел., Санкт-Петербурге и области — более 44 тыс. чел., в Краснодарском крае — 29 тыс. чел.
По данным ОКБ, средняя сумма задолженности потенциального банкрота в Свердловской области составляет 1 млн 741,7 тыс. руб.
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