Новости дня
После вмешательства прокуратуры «УралДорСтрой» выплатил долги по зарплате в размере 1,5 млн рублей
13 сентябрь 2017 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. В Нижней Туре ООО «УралДорСтрой» выплатило долги по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство установило, что за июнь 2017 года заработная плата 57 работникам не выплачена. Общий долг предприятия составил более 1,5 млн рублей.
В связи с этим прокуратура города внесла представление генеральному директору ООО «УралДорСтрой» об устранении нарушений трудового законодательства. Также в отношении руководителя предприятия было возбуждено дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». В интересах работников предприятия направлены заявления в суд о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО «УралДорСтрой» задолженности по заработной плате.
Надзорное ведомство установило, что за июнь 2017 года заработная плата 57 работникам не выплачена. Общий долг предприятия составил более 1,5 млн рублей.
В связи с этим прокуратура города внесла представление генеральному директору ООО «УралДорСтрой» об устранении нарушений трудового законодательства. Также в отношении руководителя предприятия было возбуждено дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». В интересах работников предприятия направлены заявления в суд о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО «УралДорСтрой» задолженности по заработной плате.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в размере 15,2 млн рублей перед работниками «Уралэнерго-Союза»
- В Ивделе работникам МУПа выплатили долги по зарплате в размере 1,3 млн рублей
- В Нижней Туре «Уралдорстрой» задолжал работникам более 6 млн рублей зарплаты
- Уралэлектротяжмаш выплатил работникам свыше 26 млн рублей долгов по зарплате
- В Нижнесергинском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ЖКХ
Loading...