Новости дня

После вмешательства прокуратуры «УралДорСтрой» выплатил долги по зарплате в размере 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. В Нижней Туре ООО «УралДорСтрой» выплатило долги по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство установило, что за июнь 2017 года заработная плата 57 работникам не выплачена. Общий долг предприятия составил более 1,5 млн рублей.



В связи с этим прокуратура города внесла представление генеральному директору ООО «УралДорСтрой» об устранении нарушений трудового законодательства. Также в отношении руководителя предприятия было возбуждено дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». В интересах работников предприятия направлены заявления в суд о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО «УралДорСтрой» задолженности по заработной плате.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: