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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Смарт Строй»
12 сентябрь 2017 (18:06)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Смарт Строй» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, ООО «Смарт Строй» входит в ГК «Смарт Групп» (занимается строительством и реконструкцией жилых зданий, административно-торговых комплексов, объектов соцкультбыта и производственного назначения) в качестве технического заказчика. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.
С иском о банкротстве ООО «Смарт Строй» в декабре 2016 года обратилось в суд ООО «Промжилстрой». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 28 млн 803 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, ООО «Смарт Строй» входит в ГК «Смарт Групп» (занимается строительством и реконструкцией жилых зданий, административно-торговых комплексов, объектов соцкультбыта и производственного назначения) в качестве технического заказчика. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.
С иском о банкротстве ООО «Смарт Строй» в декабре 2016 года обратилось в суд ООО «Промжилстрой». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 28 млн 803 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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