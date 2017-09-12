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Жильцов ветхих домов в России могут освободить от взносов на капремонт

УрБК, Москва, 12.09.2017. В Госдуму внесен законопроект, освобождающий жильцов ветхих домов от взносов на капитальный ремонт. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.



Согласно инициативе авторов, основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что в первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается, поскольку такой дом не требует немедленного расселения.



«Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу», — говорится в тексте законопроекта.

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