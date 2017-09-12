Новости дня
Жильцов ветхих домов в России могут освободить от взносов на капремонт
12 сентябрь 2017 (17:27)
УрБК, Москва, 12.09.2017. В Госдуму внесен законопроект, освобождающий жильцов ветхих домов от взносов на капитальный ремонт. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.
Согласно инициативе авторов, основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что в первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается, поскольку такой дом не требует немедленного расселения.
«Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу», — говорится в тексте законопроекта.
Согласно инициативе авторов, основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что в первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается, поскольку такой дом не требует немедленного расселения.
«Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу», — говорится в тексте законопроекта.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Пенсионерам Свердловской области субсидируют 46% расходов на капремонт
- КС РФ отказался признать взносы на капремонт неконституционными
- В России установлены льготы при оплате взносов на капремонт
- В I полугодии этого года из ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге было отселено 87 семей
- Федерация выделила Пермскому краю 199 млн. рублей на капитальный ремонт жилых домов
Loading...