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Дело застройщика Владимира Воробьева отправили на новое рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы потерпевших и представление прокурора по делу застройщика Владимира Воробьева, возводившего многоквартирные дома на землях ИЖС. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Выслушав доводы сторон по делу, суд отменил приговор в части признания В. Воробьева невиновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и легализации средств, полученных преступным путем. Дело по этим эпизодам будет направлено на новое рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.



Кроме этого, суд снял арест с земельных участков и долей в собственности В. Воробьева, а также его личного автомобиля. В остальной части приговор оставлен без изменения.



Апелляционное определение вступило в законную силу.



Напомним, В. Воробьев с 2008 года по август 2015 года незаконно возвел на землях ИЖС в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 27 трехэтажных многоквартирных домов без разрешения на строительство и регистрацию построек в управлении Росреестра. Чтобы их реализовать, застройщик размещал объявления о продаже однокомнатных «квартир-студий» по цене существенно ниже рыночной и заключал с покупателями договоры денежного займа либо долевого участия. Совокупный ущерб от его незаконной деятельности составил более 594 млн руб., общее число пострадавших граждан достигает 437 человек.



В феврале 2017 года В. Воробьев был признан виновным по статьям 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение прав граждан на жилые помещения» и 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления». Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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