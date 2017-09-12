В Екатеринбурге не продано 1,3 тыс. апартаментов

Как сообщили в Уральской палате недвижимости (УПН), в настоящее время в Екатеринбурге выставлены на продажу 1,3 тыс. апартаментов. Доля этого сегмента в структуре предложения на первичном рынке составляет 7%. Впрочем, конкурентоспособность апартаментов вызывает большие вопросы. Во многих апарт-отелях продажи площадей оставляют желать лучшего.Хуже всего ситуация в комплексах апартаментов, которые относятся к элитному и бизнес-классу.По информации аналитического сервиса Ingraficon (данные были обновлены 15 августа 2017 года), в башне «Исеть» не реализовано 161 помещение из 225. И это при том, что официально продажи были запущены еще в октябре 2013 года.Также достаточно напряженная ситуация с реализацией площадей наблюдается в комплексе апартаментов бизнес-класса Бажов House (ул. Бажова, 166). По состоянию на 19 июня 2017 года здесь было выставлено на продажу 141 помещение из 164. Учитывая, что строительство объекта началось во II квартале 2016 года и должно завершиться в IV квартале 2017 года, вряд ли девелоперу удалось за последние три месяца заметно нарастить число покупателей.По состоянию на начало сентября 2017 года в апарт-отеле «Октава» (ул. Крестинского, 35) в продаже находилось 90 апартаментов из 289, в клубном доме «Эверест» (ул. Горького, 79) — 85 из 273, в ЖК «Олимп» (ул. 40-летия Комсомола, 32г) — 30 из 599, в апарт-отеле «Мечта» (Верхняя Пышма) — 23 из 141.В ЖК «Арбатский», апарт-отеле на Юмашева, 6 и ЖК «Гринвуд» в сумме не реализовано еще около 150 помещений.Апарт-отели НП «Атомстройкомплекс» также не избежали проблем с поиском покупателей. В комплексе апартаментов ARTEK не продано 44 помещения из 291 (информация обновлена 9 сентября 2017 года). В «Огнях Екатеринбурга» — 87 из 353 площадей (на 19 июня 2017 года).Отметим, что в последние годы в Екатеринбурге не появилось ни одного нового проекта комплекса апартаментов. Объекты, которые в настоящее время выставлены на продажу, уже сданы в эксплуатацию или будут введены в ближайшее время. Несмотря на это, застройщикам, которые работают в данном сегменте, пока не удается решить проблему низких продаж.Одним из инструментов повышения привлекательности апартаментов в глазах потенциальных покупателей могло бы стать значительное снижение стоимости квадратного метра. Однако пока этого не происходит.«В сентябре 2017 года к продаже на первичном рынке Екатеринбурга предлагается 17 комплексов апартаментов разного класса, большинство из которых расположены в центральной части города. Средняя цена предложения квадратного метра в III квартале 2017 года не изменилась. В настоящее время показатель составляет 87 тыс. 803 руб. Однокомнатные апартаменты подешевели на 1,3%, двухкомнатные — на 0,2%, трехкомнатные подорожали на 1,3%», — заявил руководитель аналитического отдела группы компаний «Новосел» Сергей Меньшенин.По его словам, с сентября 2016 года средняя цена предложения квадратного метра апартаментов на первичном рынке выросла на 2,1%. Количество представленных к продаже объектов за год не изменилось.В Уральской палате недвижимости считают, что развитие этого сегмента в Екатеринбурге тормозит неопределенный правовой статус.«Необходимо разработать более четкие рамки и ограничения, которые позволят соблюсти баланс между интересами бизнеса и города», — сообщили аналитики УПН.В настоящее время будущее апартаментов в Екатеринбурге представляется туманным. Этот формат недвижимости хорошо продается только на растущем рынке, когда существует острый дефицит предложения и ограниченный выбор квартир. Сейчас ситуация абсолютно другая. Аналитики прогнозируют затяжную стагнацию на рынке жилья как минимум до 2019-2020 годов.