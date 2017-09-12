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Свердловские оздоровительные организации оштрафованы на 5,3 млн рублей за нарушения в летнюю кампанию

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. Органы Роспотребнадзора в Свердловской области провели 1 тыс. 184 проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в оздоровительных организациях. Нарушения выявлены в 100% плановых проверок и в 75% внеплановых, сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе надзорных мероприятий выявлено более 4 тыс. нарушений, из которых более 50% — при организации питания, более 40% — несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке, 5,2% — нарушения требований к материально-техническому оборудованию лагерей, 2,8% — нарушения условий размещения детей. В ходе работы лагерей были проведены более 2 тыс. исследований проб питьевой воды, более 200 проб из мест купания (водоемов, бассейнов) более 2 200 проб готовой пищи.



По итогам надзорных мероприятий составлено 1 тыс. 135 протоколов об административном правонарушении, вынесено 1 тыс. 009 постановлений о назначении административного наказания на сумму 5 млн 332 тыс. руб.



В суд направлены 36 протоколов о привлечении к административной ответственности за невыполнение предписаний в установленный срок. Дано 41 предложение работодателям о применении дисциплинарных взысканий, 52 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Отстранены от работы 43 сотрудника, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний или не прошедших своевременно медицинский осмотр.



За нарушения при организации питания детей дано 92 предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, 27 предписаний о приостановке реализации продукции.



Предписания выданы всем оздоровительным организациям и организаторам питания.



В адрес органов исполнительной власти, местного самоуправления и балансодержателей оздоровительных организаций даны предложения по подготовке к летней кампании 2018 года и приведению оздоровительных лагерей в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

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