Новости дня
ФАС проверит информацию о завышении цен на морепродукты
12 сентябрь 2017 (13:39)
УрБК, Москва, 12.09.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в Росрыболовство с просьбой предоставить подробную информацию о завышении цен на дальневосточные морепродукты, озвученную на полях Восточного экономического форума. Об этом говорится на сайте ФАС.
В частности, запрошен перечень видов продукции, о которых шла речь, и данные, свидетельствующие о росте цен на эти продукты.
«Если Росрыболовство располагает дополнительной информацией, которая может быть полезна, мы просим предоставить имеющиеся данные для их учета и принятия соответствующих мер антимонопольного реагирования», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
В частности, запрошен перечень видов продукции, о которых шла речь, и данные, свидетельствующие о росте цен на эти продукты.
«Если Росрыболовство располагает дополнительной информацией, которая может быть полезна, мы просим предоставить имеющиеся данные для их учета и принятия соответствующих мер антимонопольного реагирования», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В ФАС в I полугодии поступило более 40 тыс. жалоб на госзаказы
- ФАС запретила ритейлерам давать прогнозы по уровню цен
- СКБ-банк расширил перечень услуг для предпринимателей
- ФАС РФ оштрафовала ОАО «Лукойл» на 609 млн. рублей
- Министерство связи и массовых коммуникаций РФ: Операторы связи не должны предоставлять судебным приставам данные о счетах абонентов
Loading...