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ФАС проверит информацию о завышении цен на морепродукты

УрБК, Москва, 12.09.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в Росрыболовство с просьбой предоставить подробную информацию о завышении цен на дальневосточные морепродукты, озвученную на полях Восточного экономического форума. Об этом говорится на сайте ФАС.



В частности, запрошен перечень видов продукции, о которых шла речь, и данные, свидетельствующие о росте цен на эти продукты.



«Если Росрыболовство располагает дополнительной информацией, которая может быть полезна, мы просим предоставить имеющиеся данные для их учета и принятия соответствующих мер антимонопольного реагирования», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

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