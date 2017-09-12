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УБРиР расширил список дистанционных продуктов для юридических лиц

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил список дистанционных продуктов для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Теперь для предпринимателей доступна возможность дистанционного оформления экспресс-гарантий для участия в государственных тендерах исполнения обязательств через интернет-банк или систему электронного документооборота «Диадок» путем обмена электронными документами.



«Расширение линейки дистанционных продуктов в интернет-банке — требование времени. В этом году количество российских предпринимателей, использующих в работе интернет-банк, достигло 74%, в прошлом году их доля была меньше и составляла порядка 60%. В УБРиР количество пользователей интернет-банка достигло 96%, при этом 11% клиентов подключили сразу обе системы — Light и Pro, распределив использование дистанционных сервисов в зависимости от их функционала и уровня полномочий сотрудников», — отметила руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



В то же время, по ее словам, клиенты банка активно используют в своей работе экспресс-гарантии для участия в гостендерах. Например, в июле 2017 года УБРиР выдал в 2 раза больше гарантий, чем за тот же период год назад.



«Мы объединили два наиболее ярких тренда в одно простое решение, поэтому теперь все активные пользователи интернет-банка могут оформлять гарантии для участия в госзакупках прямо без посещения отделений банка», — добавила Елена Сорвина.



Разовые экспресс-гарантии для участия в государственных тендерах исполнения обязательств в УБРиР оформляются за 2 дня. Для предпринимателей, регулярно участвующих в госзакупках, гарантию можно получить за 4 часа в рамках установленного пакета услуг «Тендер Экспресс». Срок действия пакета — 3 года. Максимальная сумма гарантии — до 10 млн руб.



Банковская гарантия может быть выдана только банком, который входит в список, утвержденный Министерством финансов РФ. УБРиР — один из тех банков, который имеет право выдавать гарантии согласно требованиям 44-ФЗ/615-ПП.

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