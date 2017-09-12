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В Челябинске определили победителей первого областного чемпионата РМК по воркауту

УрБК, Челябинск, 12.09.2017. В столице Южного Урала прошел финал серии турниров Русской медной компании по воркауту. Народный чемпионат «Улица спорта» завершился 10 сентября в Челябинске в легкоатлетическом комплексе им. Елесиной, сообщает пресс-служба РМК.



В заключительном соревновании участвовало более ста атлетов из Челябинска, Кыштыма, Карабаша, Коркино, Первомайского, Копейска, Магнитогорска, Еманжелинска и других городов Южного Урала. Все они — победители отборочных этапов, которые в августе и сентябре проходили на воркаут-площадках, построенных РМК в Челябинске, Кыштыме, Карабаше, Коркино и Первомайском.



В турнире участвовали профессиональные атлеты и любители в трех возрастных категориях (от 12 до 18 лет, взрослые от 18 до 30 лет и взрослые старше 30 лет). Они соревновались в трех дисциплинах — силовом фристайле, двоеборье и троеборье.



Лучшим во фристайле в младшей возрастной группе стал Сергей Жилин из Коркино. В старшей возрастной группе во фристайле победили представители Челябинска. Первым из них стал Руслан Миначов.



В двоеборье в суперфинале победу одержал Асхат Абдуллин из Сафакулево. В троеборье в младшей возрастной группе победил Артем Исаков — представитель Челябинска. В старшей возрастной группе лучшим «троеборцем» стал земляк Артема Дмитрий Зырянов. В возрастной категории «30+» в троеборье сильнейшим оказался Тимур Титович из Миасса.



«Когда мы решили установить воркаут-площадки в Екатеринбурге, Челябинске и других городах Южного Урала, мы не могли предположить, с каким восторгом местные жители примут этот социальный проект. Воркаут — по-настоящему народный спорт, позволяющий заниматься физкультурой с минимальными вложениями. И популярность чемпионата «Улица спорта» только подтвердила востребованность этого проекта, который стал ответом на «социальный заказ» на здоровый образ жизни», — рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.



Напомним, в 2017 году РМК выступила с инициативой по установке 16 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. Современные спортивные объекты, которые соответствуют международным требованиям, появились в Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайский и Челябинске. Шесть объектов построено в Екатеринбурге. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила порядка 40 млн руб. Воркаут-площадки позволяют заниматься спортом с нагрузкой собственным весом. Они предназначены для лиц не моложе 10 лет.

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