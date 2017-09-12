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Россия занимает десятое место в мире по объему расходов бюджетных средств на науку

УрБК, Москва, 12.09.2017. Россия занимает десятое место в мире по объему бюджетных затрат на научные инвестиции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики, касающееся расходов РФ и других стран за 2016 год.



В прошлом году объем затрат российского бюджета на исследования и разработки (ИР) достиг 943,8 млрд руб., или 37,3 млрд долл. США по паритету покупательной способности. На первом месте рейтинга — США (502,9 млрд долл.), далее идут Китай (408,8 млрд долл.) и Япония (170 млрд долл.). Также в первую десятку рейтинга, кроме России, входят Германия (114,8 млрд долл. США), Южная Корея (74,1 млрд долл.), Франция (60,8 млрд долл.), Индия (50,3 млрд долл.), Великобритания (46,3 млрд долл.) и Бразилия (38,4 млрд долл.).



Согласно этим данным, с 1995 года позиции России по уровню затрат на ИР не изменились. Наиболее существенно улучшил свое положение в рейтинге Китай, поднявшись с седьмого на второе место благодаря ежегодному приросту затрат на ИР в среднем на 16,7%. Япония в свою очередь сместилась со второго на третье место, а Германия — с третьего на четвертое. При этом переместились из первой во вторую десятку Италия и Канада (12-е и 13-е места соответственно).



Как отмечается в докладе, тенденция динамики затрат на ИР в России последних двух десятилетий совпадает с трендами, характерными для ведущих экономик мира. Если в России расходы на науку за 1995-2016 годы выросли в 2,6 раза (в постоянных ценах), то суммарные затраты на ИР в странах ОЭСР за этот же период увеличились в 1,9 раза, в странах ЕС — в 1,8 раза. Вместе с тем в ряде стран, включая быстрорастущие экономики, расходы росли быстрее. Например, Китай увеличил затраты за тот же период в 21,9 раза, Южная Корея — в 4,5 раза. Израиль — в 3,7 раза.



По относительному, а не абсолютному показателю — удельного веса затрат на науку в ВВП — Россия (с 1,1% ВВП) отстает от развитых стран существеннее. По этому показателю РФ находится на 35-м месте в мире. В пятерку лидеров входят Израиль (4,25%), Южная Корея (4,23%), Швейцария (3,42%), Япония (3,29%) и Швеция (3,28%). США и Китай, лидирующие по объему внутренних затрат на ИР, по их доле в ВВП занимают соответственно 11-е и 18-е места (2,79 и 2,07%).

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