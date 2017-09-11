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УБРиР снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки и улучшил условия кредитования малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



По кредиту «Бизнес-привилегия», который выдается под залог любого ликвидного имущества — недвижимости, автотранспорта, товаров в обороте, минимальная ставка теперь составляет 12,5% годовых.



Помимо снижения процентных ставок банк увеличил сумму и срок экспресс-кредита «Под залог недвижимого имущества». Теперь максимальная сумма по экспресс-кредиту составляет 5 млн руб. (ранее — 3 млн руб.), а срок финансирования увеличен до 5 лет (ранее — 3 года). Залогом по этому кредиту может выступать как имеющаяся, так и приобретаемая недвижимость.



Беззалоговый экспресс-кредит «Бизнес-рост», заявки по которому рассматриваются в течение всего двух рабочих дней, теперь доступен во всех регионах присутствия банка.



Стали более доступными и овердрафты. В УБРиР финансирование расчетного счета под залог любого ликвидного имущества предоставляется на сумму до 10 млн руб. и по ставке от 10,5% годовых.



Это уже третья волна снижения кредитных ставок в 2017 году. В феврале и мае 2017 года банк уже корректировал условия по ряду кредитных продуктов.



По словам руководителя дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, тенденция снижения стоимости кредитов и смягчения условий кредитования продолжится, и есть поводы испытывать осторожный оптимизм в отношении финансирования бизнеса.



«Центральный банк РФ планомерно снижает ключевую ставку, предприниматели, успешно преодолевшие кризисные явления в экономике, начинают вкладывать средства в развитие бизнеса, и кредитование впервые за последние 3 года показывает положительную динамику. Сейчас особенно важно сохранить баланс качества кредитного портфеля и активного привлечения новых заёмщиков. Используя опыт предыдущих периодов, УБРиР сформировал эффективную модель управления риском, и для стабильных предприятий с высоким уровнем легализации бизнеса мы готовы предложить финансирование на очень выгодных условиях», — отметила Е.Сорвина.

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