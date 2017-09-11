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Официальный курс долл. США вырос на 17 коп., евро снизился на 4 коп.
11 сентябрь 2017 (15:04)
УрБК, Москва, 11.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября. Курс долл. США вырос на 17,28 коп., до 57,16 руб. Курс евро снизился на 4,33 коп., до 68,64 руб.
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