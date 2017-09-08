Новости дня

С начала года сумма штрафов за нарушения в сфере оборонзаказа в России достигла 220 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. С начала 2017 года совокупный объем штрафов за нарушения при закупках в сфере оборонзаказа достиг 220 млн руб. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников.



«Совокупный объем штрафов — порядка 120 млн руб. в 2016 году и уже в этом году порядка 220 млн руб. Основные штрафы, которые мы накладывали, конечно, касались картелей. Это в зависимости от количества участников штраф в 30, 40, 50 млн по каждому», — прокомментировал он.



По словам руководителя УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, в Свердловской области с начала года сумма уплаченных штрафов по оборонзаказам составила около 10 млн руб.



«Порядка 10 млн уплачены. По сравнению с прошлым годом штрафов больше. Самый крупный штраф был за возмещение дохода: предприятие заплатило 4 млн 800 тыс. руб.», — рассказал Д. Шалабодов.



В этом году сотрудники Свердловского УФАС уже рассмотрели в три раза больше административных дел о нарушениях в сфере гособоронзаказа, чем за весь 2016 год.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: