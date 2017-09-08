Новости дня
Дмитрий Медведев: Развитие цифровой экономики может «убить» некоторые профессии
8 сентябрь 2017 (16:39)
УрБК, Москва, 08.09.2017. Развитие цифровой экономики в России может «убить» целые профессии. Об этом сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».
«Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и «убить» целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей», — заявил Д. Медведев.
Поэтому, по его словам, «критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых госинститутов, как система образования, здравоохранения, социальной помощи, поддержки занятости».
«Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и «убить» целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей», — заявил Д. Медведев.
Поэтому, по его словам, «критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых госинститутов, как система образования, здравоохранения, социальной помощи, поддержки занятости».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Дмитрий Медведев: Метеоритный дождь может стать символом Красноярского экономического форума
- Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присвоил «Иннопрому» федеральный статус
- Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012–2013 годов
- Дмитрий Медведев: Чтобы у экономики России было будущее, нужно изменить ее структуру
- Президент РФ Дмитрий Медведев: Инфляция в России в 2009 году может составить 10—11%
Loading...