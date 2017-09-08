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Дмитрий Медведев: Развитие цифровой экономики может «убить» некоторые профессии

УрБК, Москва, 08.09.2017. Развитие цифровой экономики в России может «убить» целые профессии. Об этом сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».



«Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и «убить» целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей», — заявил Д. Медведев.



Поэтому, по его словам, «критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых госинститутов, как система образования, здравоохранения, социальной помощи, поддержки занятости».

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