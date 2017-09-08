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Суд оштрафовал МЗиК на 200 тыс. рублей за нарушение промышленной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» на 200 тыс. руб. за нарушение требований промышленной безопасности.



Как следует из картотеки дел, суд состоялся еще в марте 2017 года по результатам внеплановой проверки Уральского управления Ростехнадзора, которая прошла с 28 декабря 2016 года по 31 января 2017 года. При этом проверка проводилась на основании обращения УФСБ России по Свердловской области, следует из отчета надзорного органа за I полугодие 2017 года.



Во время проверки специалисты обнаружили, что у МЗиКа нет экспертиз промышленной безопасности зданий. Согласно постановлению суда, у части объектов на территории завода не обеспечена безопасная эксплуатация, у другой — закончился срок службы.



По результатам рассмотрения дела Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал МЗиК виновным в нарушении части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».



Напомним, 9 ноября 2016 года на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» произошло обрушение перекрытий кровли одного из строений. В результате случившегося погибли 4 работника предприятия, еще 14 человек получили повреждения различной степени тяжести.



Позже государственная инспекция труда Свердловской области провела на предприятии комплексную проверку. В ходе проверки было выявлено 70 нарушений, за которые на руководство МЗиК наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн руб.

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