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Суд оштрафовал МЗиК на 200 тыс. рублей за нарушение промышленной безопасности
8 сентябрь 2017 (16:22)
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» на 200 тыс. руб. за нарушение требований промышленной безопасности.
Как следует из картотеки дел, суд состоялся еще в марте 2017 года по результатам внеплановой проверки Уральского управления Ростехнадзора, которая прошла с 28 декабря 2016 года по 31 января 2017 года. При этом проверка проводилась на основании обращения УФСБ России по Свердловской области, следует из отчета надзорного органа за I полугодие 2017 года.
Во время проверки специалисты обнаружили, что у МЗиКа нет экспертиз промышленной безопасности зданий. Согласно постановлению суда, у части объектов на территории завода не обеспечена безопасная эксплуатация, у другой — закончился срок службы.
По результатам рассмотрения дела Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал МЗиК виновным в нарушении части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Напомним, 9 ноября 2016 года на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» произошло обрушение перекрытий кровли одного из строений. В результате случившегося погибли 4 работника предприятия, еще 14 человек получили повреждения различной степени тяжести.
Позже государственная инспекция труда Свердловской области провела на предприятии комплексную проверку. В ходе проверки было выявлено 70 нарушений, за которые на руководство МЗиК наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн руб.
Как следует из картотеки дел, суд состоялся еще в марте 2017 года по результатам внеплановой проверки Уральского управления Ростехнадзора, которая прошла с 28 декабря 2016 года по 31 января 2017 года. При этом проверка проводилась на основании обращения УФСБ России по Свердловской области, следует из отчета надзорного органа за I полугодие 2017 года.
Во время проверки специалисты обнаружили, что у МЗиКа нет экспертиз промышленной безопасности зданий. Согласно постановлению суда, у части объектов на территории завода не обеспечена безопасная эксплуатация, у другой — закончился срок службы.
По результатам рассмотрения дела Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал МЗиК виновным в нарушении части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Напомним, 9 ноября 2016 года на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» произошло обрушение перекрытий кровли одного из строений. В результате случившегося погибли 4 работника предприятия, еще 14 человек получили повреждения различной степени тяжести.
Позже государственная инспекция труда Свердловской области провела на предприятии комплексную проверку. В ходе проверки было выявлено 70 нарушений, за которые на руководство МЗиК наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн руб.
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