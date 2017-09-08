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В выходные в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. В выходные, 9 и 10 сентября 2017 года, на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет ярмарка, из-за которой запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщается на сайте администрации города.



Как поясняют в администрации, площадь перекроют для парковки автомобилей уже сегодня вечером — с 19.00. Она будет закрыта до 18.00 воскресенья.



«Специалисты Центра организации выставок и ярмарок Екатеринбурга обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом расположенного по соседству крупного торгового центра», — поясняют в горадминистрации.



Торговые ряды ярмарки будут работать в субботу и воскресенье с 9.00 до 16.30.

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