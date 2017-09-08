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За год ввод жилья в Екатеринбурге сократился на 24,8%

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. В I полугодии 2017 года в Екатеринбурге введено в эксплуатацию 306,1 тыс. кв. м. общей площади жилых домов. Это на 24,8% меньше уровня прошлого года, следует из мониторинга администрации Екатеринбурга.



В том числе индивидуальные застройщики ввели 32 тыс. кв. м. жилья. Это на 37,6% меньше, чем годом ранее.



Доля Екатеринбурга в объеме строительства многоквартирных домов Свердловской области в I полугодии 2017 года составила 42,9%.



При этом среди других городов-милионников Екатеринбург занял четвертое место по объему введенной жилой площади. Его опередили Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань. Год назад уральская столица занимала третью позицию.



Средняя стоимость строительства 1 кв. м. жилья в многоквартирных домах (без пристроек, надстроек, встроенных помещений и без индивидуальных жилых домов, построенных населением) в январе-июне 2017 года составила 42 тыс. 550 руб. Средняя стоимость 1 кв. м. жилья на вторичном рынке Екатеринбурга, по данным Уральской палаты недвижимости на конец июня, была в 1,5 раза выше — 66 тыс. 295 руб.

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