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МУГИСО утвердило 11 схем размещения рекламных конструкций на дорогах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) утвердило 11 схем размещения рекламных конструкций на автомобильных дорогах регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Обследовав более 246 км дорог, министерство включило в схемы 145 мест размещения рекламных конструкций. Также при взаимодействии с администрацией Екатеринбурга ведется работа по актуализации городской схемы рекламных конструкций. Обновленная редакция ожидается в начале октября. Утверждение схем позволит муниципалитетам проводить торги на право установить рекламные носители», — говорится в сообщении.



Новые торги по рекламе в столице региона Фонд имущества Свердловской области объявит в сентябре этого года. Кроме того, ожидается, что осенью, спустя два года, торги проведет и администрация Екатеринбурга.

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