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МУГИСО утвердило 11 схем размещения рекламных конструкций на дорогах Свердловской области
7 сентябрь 2017 (16:06)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) утвердило 11 схем размещения рекламных конструкций на автомобильных дорогах регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Обследовав более 246 км дорог, министерство включило в схемы 145 мест размещения рекламных конструкций. Также при взаимодействии с администрацией Екатеринбурга ведется работа по актуализации городской схемы рекламных конструкций. Обновленная редакция ожидается в начале октября. Утверждение схем позволит муниципалитетам проводить торги на право установить рекламные носители», — говорится в сообщении.
Новые торги по рекламе в столице региона Фонд имущества Свердловской области объявит в сентябре этого года. Кроме того, ожидается, что осенью, спустя два года, торги проведет и администрация Екатеринбурга.
«Обследовав более 246 км дорог, министерство включило в схемы 145 мест размещения рекламных конструкций. Также при взаимодействии с администрацией Екатеринбурга ведется работа по актуализации городской схемы рекламных конструкций. Обновленная редакция ожидается в начале октября. Утверждение схем позволит муниципалитетам проводить торги на право установить рекламные носители», — говорится в сообщении.
Новые торги по рекламе в столице региона Фонд имущества Свердловской области объявит в сентябре этого года. Кроме того, ожидается, что осенью, спустя два года, торги проведет и администрация Екатеринбурга.
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