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Александринская горно-рудная компания РМК возобновила полевые геологоразведочные работы
7 сентябрь 2017 (15:43)
УрБК, Челябинск, 07.09.2017. Александринская горно-рудная компания» (АГК, находится под управлением Русской медной компании) возобновила полевые геологоразведочные работы на Катабукском участке колчеданных медно-цинковых руд. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
Завершить поисковые и оценочные работы на территории Верхнеуральского и Нагайбакского районов Челябинской области планируется в 2019 году. Инвестиции в изыскательский проект составляют 225 млн руб.
«Геологоразведку Катабукского участка колчеданных медно-цинковых руд АГК ведет для пополнения сырьевой базы собственной обогатительной фабрики. Прогнозируемые запасы участка в настоящее время составляют 300 тыс. т меди и 390 тыс. т цинка. По имеющимся геологическим предпосылкам специалисты АГК ожидают, что на Катабуском участке будет выявлен рудный объект, сопоставимый по масштабам с разрабатываемым сегодня компанией месторождением «Чебачье», — говорится в сообщении.
Отметим, что в настоящее время руду для переработки на обогатительную фабрику АГК добывают на двух рудниках — «Александринском», производительностью 100 тыс. т руды в год, и «Чебачье», производительностью 800 тыс. т руды в год.
Завершить поисковые и оценочные работы на территории Верхнеуральского и Нагайбакского районов Челябинской области планируется в 2019 году. Инвестиции в изыскательский проект составляют 225 млн руб.
«Геологоразведку Катабукского участка колчеданных медно-цинковых руд АГК ведет для пополнения сырьевой базы собственной обогатительной фабрики. Прогнозируемые запасы участка в настоящее время составляют 300 тыс. т меди и 390 тыс. т цинка. По имеющимся геологическим предпосылкам специалисты АГК ожидают, что на Катабуском участке будет выявлен рудный объект, сопоставимый по масштабам с разрабатываемым сегодня компанией месторождением «Чебачье», — говорится в сообщении.
Отметим, что в настоящее время руду для переработки на обогатительную фабрику АГК добывают на двух рудниках — «Александринском», производительностью 100 тыс. т руды в год, и «Чебачье», производительностью 800 тыс. т руды в год.
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