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В Екатеринбурге с начала года ликвидировали почти 600 несанкционированных свалок

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. В августе в Екатеринбурге ликвидировали 81 несанкционированную свалку с общим объемом в 1 тыс. 619 т мусора. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.



В Верх-Исетском районе специалисты ликвидировали 16 свалок, в Железнодорожном — 11, в Кировском — 9, в Чкаловском — 22, в Орджоникидзевском — 17, в Октябрьском — 5, в Ленинском — 1 организованную и несколько стихийных в частном секторе.



Всего с начала года службам благоустройства удалось уничтожить 595 несанкционированных свалок с общим объемом 10 тыс. 852 т мусора.

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