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За I полугодие 2017 года число договоров на ведение ИИС в УрФО выросло на 51%
6 сентябрь 2017 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. За I полугодие 2017 года количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в Уральском федеральном округе выросло на 1,13 тыс., или на 51%. Об этом УрБК рассказала заместитель начальника Уральского главного управления Центрального Банка РФ Светлана Фурдуй.
На конец июня 2017 количество договоров на ведение ИИС, заключенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, зарегистрированными на территории УрФО, составило 3 тыс. 336.
Доля указанных договоров на ведение ИИС в общем количестве договоров на брокерское обслуживание и договоров доверительного управления ценными бумагами, заключенных с клиентами — физическими лицами, составила 36%.
На конец июня 2017 количество договоров на ведение ИИС, заключенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, зарегистрированными на территории УрФО, составило 3 тыс. 336.
Доля указанных договоров на ведение ИИС в общем количестве договоров на брокерское обслуживание и договоров доверительного управления ценными бумагами, заключенных с клиентами — физическими лицами, составила 36%.
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