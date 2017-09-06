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В Челябинске прошел первый набор студентов на образовательную программу Группы ЧТПЗ

УрБК, Челябинск, 06.09.2017. В Челябинском техникуме им. А. В. Яковлева впервые состоялась торжественная линейка первокурсников, поступивших на специальности образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Студенческие билеты получили 150 выпускников 9-х классов. В мероприятии приняли участие руководители Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ), представители министерства образования и науки Челябинской области и техникума им. А. В. Яковлева.



Программа «Будущее Белой металлургии» реализуется в рамках государственно-частного партнерства между Группой ЧТПЗ, правительством Челябинской области и Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом. Обучение основано на немецкой дуальной модели: 40% учебного времени занимает теория, 60% отведено практическим занятиям.



«В этом году в России больше половины выпускников девятых классов решили продолжить обучение в колледжах и техникумах. Такая тенденция связана в первую очередь с высоким спросом на специалистов рабочих профессий, который формирует рынок труда. Сегодня возможность получить востребованные в металлургической отрасли рабочие профессии, став студентами образовательной программы «Будущее Белой металлургии», появилась и у жителей Южно-Уральского региона», — комментирует директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



На 150 бюджетных мест образовательной программы претендовали 220 абитуриентов со всей Челябинской области. Самыми популярными оказались специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики». Среди профессий наиболее востребованными стали «Токарь-универсал» и «Сварщик».



Напомним, Челябинская область — третий регион присутствия Группы ЧТПЗ, в котором стартует корпоративный образовательный проект. В рамках государственно-частного партнерства компания готовит высококвалифицированные рабочие кадры в Свердловской области и Республике Татарстан.

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