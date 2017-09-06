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В Свердловской области создадут рабочую группу по вопросам развития рынка облигаций

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. В Свердловской области создадут межведомственную рабочую группу по вопросам развития регионального рынка корпоративных облигаций. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



В состав рабочей группы войдут представители органов исполнительной власти региона, Уральского главного управления Банка России, отраслевых союзов и деловых сообществ, а также научного сообщества Среднего Урала.



«Развитие рынка корпоративных облигаций сегодня — это общероссийский тренд, определенный основными направлениями развития финансового рынка РФ на период 2016-2018 годов. Свердловская область не должна остаться в стороне от этого процесса. На наш взгляд, потенциальными эмитентами облигаций, выпуски которых могут пользоваться спросом, будут являться в первую очередь организации, реализующие крупные инвестиционные программы и инфраструктурные проекты», — заявил вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.



Отметим, что власти региона активно занимают средства на долговом рынке. В последний раз Свердловская область размещала облигации в ноябре прошлого года. Размер выпуска составил 5 млрд руб. По состоянию на 1 сентября госдолг региона составляет 53,8 млрд руб.

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