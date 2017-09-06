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В Свердловской области в результате ДТП один человек погиб и 12 получили травмы
6 сентябрь 2017 (11:06)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. В Свердловской области на 4 км автодороги Арамиль — деревня Фомино произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести.
«Сегодня в 08.15 водитель автомашины Kia, двигаясь со стороны п. Бобровский в сторону Арамили, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ», двигавшимся во встречном направлении по маршруту 113/66 из Екатеринбурга в п. Бобровский», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
В результате ДТП водитель Kia погиб на месте, пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести. По имеющейся в настоящее время информации, всего в ДТП пострадало 12 человек.
«Сегодня в 08.15 водитель автомашины Kia, двигаясь со стороны п. Бобровский в сторону Арамили, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ», двигавшимся во встречном направлении по маршруту 113/66 из Екатеринбурга в п. Бобровский», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
В результате ДТП водитель Kia погиб на месте, пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести. По имеющейся в настоящее время информации, всего в ДТП пострадало 12 человек.
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