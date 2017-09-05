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В Каменске-Уральском ликвидировали 10 незаконных свалок ТБО

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Судебные приставы-исполнители обязали должников ликвидировать несанкционированные свалки твердых бытовых отходов (ТБО) в Каменске-Уральском. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



«В Каменск-Уральский и Каменский районный отдел судебных приставов поступили исполнительные листы обязать муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» ликвидировать несанкционированные свалки твердых бытовых отходов на улицах города Каменск-Уральского Лермонтова, Ленина, Белинского, а также возле завода железобетонных изделий «Лидер», гаражей по ул. Синарской, твердые отходы в непосредственной близости от здания автомойки по ул. Прокопьева, 8а и возле коллективного сада № 3. В общей сложности 10 несанкционированных свалок, которые загрязняли почву и воздух», — говорится в сообщении.



Отмечается, что «Управление городского хозяйства» самостоятельно ликвидировало все несанкционированные свалки.

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